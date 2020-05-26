«Боруссия» Д — «Бавария»: ставка Владислава Радимова на встречу 28-го тура Бундеслиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» минимум в 2 мяча за 3.05.
«В этом противостоянии победа «Баварии» — и другого варианта быть не может, так как у «Боруссии» не будет поддержки трибун. Эта команда не умеет играть в закрытый футбол, а играть в открытую против лидера чемпионата — это самоубийство. Можно даже рискнуть и сыграть минусовую фору (-1.5) на гостей, которые такие матчи должны выигрывать с запасом. Конечно, лучшего матча сорвать большой куш и не придумаешь. «Бавария» настолько сильна, что можно сыграть такую фору и тем более за такой хороший коэффициент.
Для тех, кто не любит рисковать, можно взять вариант с подстраховкой на победу «Баварии» с форой (-1), но коэффициент уж очень хорош на первый вариант ставки, и гости могут выиграть крупно, чтобы отрыв от второго места был ещё более комфортным. Можно было бы выбрать ставку на сравнение игроков, а именно таких, как Холанд или Левандовски. Я бы сделал ставку на поляка», — сказал Радимов.
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