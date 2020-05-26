«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Бавария».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.



«Очень вероятно, что именно в данном поединке и решится судьба чемпионского титула. “Боруссия” очень мощно стартовала после длительного перерыва. Дортмундцы одержали две победы. Сначала они без видимых проблем разгромили “Шальке” в рурском дерби со счетом 4:0, а затем разделались с “Вольфсбургом” (2:0). Важно отметить, что “Боруссия” оба раза не пропустила. Есть у дортмундцев и потери. Участие в матче не должны принять Ройс, Джан и Витсель. Все это — очень важные игроки.



“Бавария” тоже выиграла два матча кряду после паузы, но смотрелась не всегда уверенно. С берлинским “Унионом” было не слишком много голевых моментов. С “Айнтрахтом” начали уверенно, но затем пропустили дважды за несколько минут, пусть и довели дело до уверенной победы. К тому же, вызывает вопросы пара центральных защитников Боатенг-Алаба. Ее медлительностью могут воспользоваться дортмундцы. Многое сведется к противостоянию на фланге между Хакими и Дэвисом.



Вспомните все важные матчи “Боруссии” при Люсьене Фавре. Они получились в исполнении его команды очень осторожными. Так было и с “Барселоной”, и с “Интером”, и с “ПСЖ” в Лиге чемпионов. При Флике “Бавария” прессингует больше всех в Европе, но в грядущем поединке ей не слишком нужно бежать вперед сразу, ведь мюнхенцев устроит и ничейный результат.



Мне кажется, что именно поэтому в начале встречи игра будет осторожной. А сразу после забитого гола она может повернуться в любую из сторон. Здесь и первый гол влияет, да и фактор замен крайне важен. Исходя из этого, предположу, что второй тайм получится результативнее первого», — сказал Кривохарченко.



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