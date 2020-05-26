«Айнтрахт» — «Фрайбург»: прогноз Пава Занозина на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» — «Фрайбург».
Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.03.
«Фрайбург» довольно неплохо выглядит в этом сезоне, что подтверждают результаты команды: 7-е место в промежуточной турнирной таблице, к тому же команда претендует на попадание в еврокубки. Тем не менее прошлый тур сложился у “Фрайбурга” не слишком удачно. А как еще можно назвать домашний проигрыш в матче с аутсайдером из “Вердера”?
“Айнтрахт” проваливает этот чемпионат, особенно по сравнению с предыдущим удачным сезоном. Однако в прошлом туре очень понравилась игра франкфуртцев в матче с “Баварией”. Футболисты “Айнтрахта” дали настоящий бой действующим чемпионам из Мюнхена, пусть и потерпели поражение со счётом 2:5.
В этом матче поставил бы на победу хозяев поля. Мне кажется, Франкфурт начинает возвращаться, что было местами заметно в матче с “Баварией”. Советую вариант с отличным коэффициентом: победа «Айнтрахта».
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