МВД: ущерб от действий фонда Gafarov and Partners составил более 43 млн рублей

Сумма ущерба от действий фонда Gafarov and Partners на данный момент составляет свыше 43 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Тимур Минушев.



«Уголовное дело было возбуждено буквально на прошлой неделе. На сегодняшний день мы имеем 36 заявлений граждан с общей суммой ущерба, зафиксированной на момент возбуждения, свыше 43 миллионов рублей», — заявил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Тимур Минушев.



Он также рассказал, что деньги граждан, делающих ставки, скапливаются на счетах «мнимого фонда», а сама организация зарегистрирована в офшоре. Первоначальные следственные действия уже проведены. Полицейские изъяли интересующие их документы, технические средства, назначены соответствующие исследования.



Прокурор РТ Илдус Нафиков сообщил, что на сегодняшний день потерпевшими по делу фонда признаны 36 человек, но их гораздо больше, и надзорное ведомство ожидает обращений от других пострадавших.



Руководители фонда Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев пытались получить политическое убежище за границей.



Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин. Позднее все они заявили, что не рекламировали фонд, а были его инвесторами или просто фотографировались с друзьями. Кроме того, беттинг-фонд предлагал несколько миллионов рублей за сотрудничество Дмитрию Губерниеву.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».

На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры Совсем недавно имя фонда защищали звёзды спорта, а теперь на него сыпятся жалобы в полицию.