«Боруссия» — «Бавария»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз

26 мая в 28-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Баварию». Начало матча — в 19:30 мск. Прямую телетрансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».



Прогноз «Чемпионата»: «Боруссия Д» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 3.10.



Соперники в двух матчах после паузы очков не теряли. У мюнхенцев некоторые проблемы с обороной, а вот дортмундцы не пропустили ни разу, хотя имели крепких соперников. Не стоит забывать и о статистике личных встреч: в девяти из десяти крайних матчей команды непременно пробивали верх. Кроме того, 9 из 14 своих побед над «Баварией» «Боруссия» одержала дома. Мы бы доверились цифрам и проверили мощный коэффициент 3.10.



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«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: не спешите поздравлять мюнхенцев с чемпионством В нынешнем сезоне Бундеслиги дортмундцы не проигрывали на своём поле.