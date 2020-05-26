Эрик Гафаров: кто решил вместо помощи создать проблемы компании, тот очень пожалеет

Основатель сомнительного беттинг-фонда Gafarov and Partners Эрик Гафаров прервал молчание и опубликовал в своём «инстаграме» обращение к инвесторам.



«Наберитесь терпения. Компания и клиенты сейчас в очень сложном положении. Кто решил вместо помощи создать большие проблемы компании, которая их кормит, тот очень пожалеет. Тот, кто трезвый, взрослый и интересы компании ставит выше своих личных, — тот будет на коне вместе с компанией. Даю слово», — написал Гафаров.



Ранее в МВД заявили, что уже сейчас в правоохранительные органы на фонд подали заявления 36 инвесторов, общая сумма ущерба превысила 43 млн рублей.



Руководители фонда Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев пытались получить политическое убежище за границей.



Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, экс-пилот Формулы-1 Виталий Петров и телеведущий «Матч ТВ» Тимур Скляров опубликовали в своих аккаунтах в «Инстаграме» фотографии, на которых они красуются в одежде с логотипом фонда. Также на общей фотографии присутствует Руслан Нигматуллин. Позднее все они заявили, что не рекламировали фонд, а были его инвесторами или просто фотографировались с друзьями. Кроме того, беттинг-фонд предлагал несколько миллионов рублей за сотрудничество Дмитрию Губерниеву.



Фонд соответствует некоторым признакам «финансовых пирамид», которые перечислены на официальном сайте ЦБ РФ. Кроме того гарантировать прибыльность ставок на спорт невозможно. При этом Gafarov and Partners Fund не позволяет проверить то, соответствует ли реальности заявленная средняя доходность «инвестиций».

На пути к краху. Как «инвестиции в ставки» довели фонд «Гафаров и партнёры» до прокуратуры Совсем недавно имя фонда защищали звёзды спорта, а теперь на него сыпятся жалобы в полицию.