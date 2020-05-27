«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Константина Генича на матч Бундеслиги

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Герта» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» в 1-м тайме за 1.78.



«Великолепный футбол показал «Лейпциг» в матче против «Майнца». Правда, можно сказать, что и «Майнц» был не очень хорош в этой встрече. Но «Лейпциг» хорошо бежал, здорово комбинировал, играл в пас. Ещё в первом тайме он оформил себе комфортное преимущество в три мяча. В итоге хет-трик сделал Тимо Вернер. Учитывая длину скамейки запасных, сопернику «Лейпцига» по предстоящему туру берлинской «Герте» будет очень непросто.



Да, «Герта» шикарно вернулась в строй, в игровой ритм. Она одержала две крупные победы подряд: 3:0 над «Хоффенхаймом» и 4:0 над «Унионом» в дерби. Это впечатляет. Но с «Хоффенхаймом», будем откровенны, чуть-чуть повезло. В целом в равном матче реализация у «Герты» оказалась лучше. С «Унионом» «Герта» играла с преимуществом и взяла своё во втором тайме.



Игра пройдёт 27 мая. Имеет ли значение, что «Герта» играла в пятницу, а «Лейпциг» в воскресенье? Наверное, и да, и нет. Хотя сейчас ни те, ни другие не набрали оптимальных кондиций. Но я под таким впечатлением от «Лейпцига», и до паузы, и сейчас… Да, не выиграли у «Фрайбурга», но играли круто. С «Майнцем» просто здорово смотрелись. Так что, думаю, «Лейпциг» «Герту» обыграет.



По силе, на мой взгляд, «Лейпциг» превосходит соперника. Если брать последние матчи, то такие результаты — 4:2, 5:0, 3:0 и 6:2. Всё это победы «РБ Лейпциг». Мне кажется, и здесь «Лейпциг» в первом тайме уже возьмёт своё, а потом спокойно докатит до финального свистка с тремя очками.



Мой прогноз — «победа «Лейпцига» в первом тайме» за 1,78. Можно пойти дальше, сыграв «П1/П1». Тут уже за 1,83. Верю в «Лейпциг» и Нагельсмана», — сказал Генич.



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