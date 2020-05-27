«Фортуна» — «Шальке»: прогноз Эльвина Керимова на игру Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Фортуна» — «Шальке».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«Шальке» в кризисе. Команда Давида Вагнера на выходных крупно уступила дома подвальному «Аугсбургу» и продлила свою неприятную серию. Нынешний «Шальке» — это молодая команда с непрочной системой игры. Промежуточный успех гельзенкирхенцев в первом круге оказался возможен благодаря отличной работе Вагнера, но и не стоит забывать, что лидеры команды были в форме — Харит, Калиджури, Сердар. Не имея прочной структуры игры, «Шальке» зависит от формы своих игроков.



Столкнувшись с серьёзными проблемами, Вагнер оказался не в состоянии быстро команду реанимировать в силу объективных причин: отсутствие забивного центрфорварда, нехватка чёткой структуры игры в позиционном нападении и регулярные ошибки в защите — всё это не позволяет команде идти по дистанции стабильно. Уже 9 матчей «Шальке» не побеждает» — на данный момент это самая длинная серия в лиге.



«Фортуна» умудрилась упустить победу над «Кёльном» в концовке. Если убрать последние минуты, то дюссельдорфцы полностью своего соперника переиграли, действуя на контратаках. Но провал в концовке лишил команду двух очков.



Потенциал у «Шальке», конечно, выше, но здесь и сейчас Гельзенкирхен играет слабо. Плюс ко всему досрочно завершил сезон ключевой полузащитник Суат Сердар. Я думаю, что игра получится не очень результативной. У обеих команд проблемы. Они постараются сыграть аккуратно. Мой прогноз — тотал голов меньше 2.5 за 1.90», — сказал Керимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Фортуна» — «Шальке». Прогноз: очередной провал «горняков» даст зайти коэффициенту 3.32 У «Шальке» комбо: семь пропущенных в двух играх и потеря ключевого игрока атаки.