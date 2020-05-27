«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура Бундеслиги

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Кёльн» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.40.



«Хоффенхайм» уже семь матчей подряд не может выиграть в Бундеслиге, хотя располагает очень неплохим составом. И всё равно команда Альфреда Шредера находится в серединке турнирной таблицы. Но что-то надломилось у «Хоффенхайма», не складывается в последнее время. Хотя с «Гертой» играли нормально, просто не реализовали своё и уступили 0:3. С «Падерборном» по статистике впечатляющее было преимущество, но реализовать свои шансы не удалось (1:1). По-моему, ещё ни одного мяча не забил новичок команды Даббур, пришедший из «Севильи». Есть проблемы с Адамяном, который был основным нападающим в первом круге. Есть сложности и с хорватским нападающим Крамаричем. Травмы есть, всё понятно.



Напротив теперь «Кёльн», который не так далеко от «Хоффенхайма», всего два очка разницы. При этом «Хоффенхайм» имеет положительный баланс в играх против «Кёльна» в последнее время. Если посмотреть первый круг, то «Хоффенхайм» победил 2:1. До этого, когда они играли между собой в Бундеслиге, были крупные и сухие победы «Хоффенхайма» — 6:0 и 3:0. И вообще, в последних семи встречах «Хоффенхайм» «Кёльну» не проигрывает.



«Хоффенхайм» мне видится более крепкой командой. Да, «Кёльн» героически спасся в игре против «Фортуны», забив в концовке два мяча. Но, думаю, «Хоффенхайм» поувереннее, понаглее, да и состав у него более высокого уровня.



Мой прогноз на этот матч — «победа «Хоффенхайма» за 2.40. Если не хотите так рисковать, то сыграйте «Хоффенхайм» с форой (0) за 1.72», — сказал Генич.



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