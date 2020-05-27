«РБ Лейпциг» — «Герта»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу Бундеслиги

Известный комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Герта».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1.5) за 1.96.



«После длительного перерыва мы уже увидели несколько довольно интересных результатов. Конечно, после паузы особое внимание на себя обратила именно “Герта”. Берлинская команда дважды победила с разгромным счётом. Интересно, что в первых таймах были унылые нули на табло, но затем берлинцы разошлись не на шутку: сначала одолели “Хоффенхайм” со счетом 3:0, а затем уничтожили в дерби “Унион” — 4:0. Однако соперников уровня “Лейпцига” у “Герты” пока не было.



“Лейпциг” не смог в двух матчах взять максимум очков. Сначала была ничья с “Фрайбургом” (1:1), но затем “быки” на полную катушку оторвались на “Майнце”, разгромив соперника со счётом 5:0. Добивать оппонента — очень в стиле “Лейпцига”. Данная команда выиграла в этом сезоне Бундеслиги 15 раз. В 12 случаях победа была добыта с разницей минимум в два гола.



Кстати, “Герта” является главным клиентом “Лейпцига”. В первом круге берлинцы проиграли на своём поле со счётом 2:4. Вообще, “быки” победили в шести из семи очных матчей. Более того, в четырёх последних встречах “Лейпциг” забил аж 18 мячей. Интересный факт, что “быки” забивают берлинцам в среднем каждые 19 минут! Именно поэтому жду очередную уверенную победу хозяев поля. Мой прогноз: победа “Лейпцига” с форой (-1.5)», — сказал Шнякин.



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