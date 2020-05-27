«Унион» — «Майнц»: прогноз Алексея Андронова на матч 28-го тура Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Унион» — «Майнц» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Униона» за 2.28.
«Игра, которая для берлинцев представляет особую ценность. Они достаточно цинично идут по турниру, проводя с максимальной отдачей, прежде всего матчи с командами, которые равны им по классу, которые на них самих похожи. Порой футболисты «Униона» не слишком сильно утруждают себя в играх с лидерами.
Думаю, конечно же, настрой будет прекрасным у «Униона», несмотря на какие-то неудачи, которые происходили в матчах с «Баварией» и «Гертой». Два матча «Унион» не может забить. Это проблема.
Но, думаю, в этой игре у «Униона» всё должно получиться. Поставлю на победу берлинского клуба с коэффициентом 2.28», — сказал Андронов.
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