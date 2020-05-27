«Аугсбург» — «Падерборн»: прогноз Эльвина Керимова на игру 28-го тура Бундеслиги

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 28-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Аугсбург» — «Падерборн».



Ставка: победа «Аугсбурга» за 1.98.



«Аугсбург» неожиданно разгромил «Шальке» в Гельзенкирхене, воспользовавшись ошибками в защите соперника. Баварцы одержали первую победу при Хайко Херрлихе. В предстоящем матче с худшей командой бундеслиги хозяева постараются ещё больше отдалиться от зоны вылета.



«Падерборн» уверенно идётт на последнем месте, и если не случится ничего экстраординарного, то команда Штефана Баумгарта вылетит. 18 очков после 27 туров — показатель очень слабый. После паузы «Падерборн» дважды сыграл вничью, но этого недостаточно.



Я думаю, «Аугсбург», обладающий более сильным составом, дома победит. Коэффициент на победу баварцев очень хороший — 1.98», — сказал Керимов.



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«Аугсбург» — «Падерборн». Прогноз: Сухи, Лихтштайнер и Едвай усмирят аутсайдера «Падерборн» в последних семи играх пропустил больше двух голов только от «Баварии».