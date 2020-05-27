«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Алексея Андронова на игру 28-го тура чемпионата Германии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Кельн» в 28-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Хоффенхайма» за 2.53.



«Мне кажется, что «Хоффенхайму» пора показать себя. «Кёльн», прямо скажем, отскочил в «райн-дерби», сумев забить два мяча в концовке в ворота «Фортуны». Но эта игра, как мне кажется, будет более сложной для «Кёльна». Всё-таки «Хоффенхайм» команда более атакующая. Но она также предоставит «Кёльну» большую свободу действий. Правда, и давление на ворота «Кельна» будет большим. А с обороной у «Кёльна» не всё хорошо.



Мне кажется, в этом матче стоит поставить на победу хозяев. Со всех точек зрения они выглядят лучше, если не брать во внимание результат. Ну и мы должны уже думать о стабильности, которую будут обретать команды. Это всё-таки третья игра после перерыва. И «Хоффенхайм», как мне кажется, должен быть готов. Победа хозяев — мой выбор», — сказал Андронов.



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