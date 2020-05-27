«Фортуна» — «Шальке»: прогноз Владислава Радимова на встречу Бундеслиги

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Фортуна» — «Шальке».



Ставка: победа «Шальке» с форой (0) за 1.96.



«Шальке» в каком то предобморочном состоянии. Команда обладает хорошим набором игроков, но такое ощущение, что они как-то не совсем вышли из карантина. За прошедшие два тура «Шальке» уже должен был понять, в чём дело и набрать какой-то игровой ритм и тонус, несмотря на два крупных поражения. Я бы сыграл «Шальке» с форой (0) просто потому что ну пора уже.



«Шальке» всегда брал дисциплиной и физической готовностью, а как таковой игры у него особо никогда и не было. Это уже третий тур, и игроки более-менее начинают вкатываться в чемпионат, находить ритм. Были бы соперником в этом туре «Бавария» или «Дортмунд», то «Шальке», конечно бы, разорвали. А с таким не самым сильным соперником, как «Фортуна» «Шальке» уже будет совсем другим, нежели в первых двух матчах.



Букмекеры считают шансы команд перед матчем абсолютно равными. Наверное, на данный момент, отталкиваясь от результатов после возобновления, можно считать команды равными, но по классу «Шальке» всё-таки сильнее. После 0:3 и 0:4, наверное, немногие поставят на «Шальке», но мне кажется, что после двух матчей физические кондиции должны быть уже совсем другими. И «Фортуна» это, пожалуй, самый слабый соперник за эти три тура, лучший соперник для выхода из пике», — сказал Радимов.



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«Фортуна» — «Шальке». Прогноз: очередной провал «горняков» даст зайти коэффициенту 3.32 У «Шальке» комбо: семь пропущенных в двух играх и потеря ключевого игрока атаки.