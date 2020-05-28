ФОНБЕТ разыграет 10 тыс. фрибетов до 50 000 рублей в акции «Счастливый экспресс»

Букмекерская компания ФОНБЕТ продолжает акцию «Счастливый экспресс». Компания разыгрывает 10 000 фрибетов номиналом от 100 до 50 000 рублей. Акция продлится до 31 мая.



Чтобы принять участие в «Счастливом экспрессе», авторизуйтесь на сайте или в мобильном приложении ФОНБЕТ и нажмите на кнопку «Участвовать» на баннере акции. После этого в течение 24 часов собирайте экспрессы на общую сумму от 2000 рублей. Коэффициент каждого купона должен быть не ниже 2.00. Компания учитывает любые пари, кроме ставок на целочисленные тоталы и форы.



Фрибет будет начислен после выполнения условий акции. Получать бонусы в «Счастливом экспрессе» можно каждый день. Участвуйте в акции и выигрывайте бесплатные ставки!