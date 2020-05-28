Курс доллара США. Прогноз эксперта: рубль достиг предела укрепления

Аналитик RoboForex Дмитрий Гурковский дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Нацвалюта уже достигла пределов своего укрепления. Поэтому ниже отметки в 70 рынок вряд ли даст рублю уйти. Ну хотя бы просто потому, что это не выглядит логичным. Крепкий рубль может помешать перекрыть часть бюджетного дефицита и очень сильно осложнит жизнь экспортёрам. Кроме того сильный рубль не нужен и отечественным производителям.



Так что в краткосрочной перспективе курс рубля будет находиться в диапазоне 70.85−73.00 в паре с долларом и в коридоре 77.70-82.00 в паре с евро.



Помимо нефтяной поддержки в рубле будет действовать как поддержка со стороны налогового периода, так и со стороны подготовки компаний к выплате дивидендов. Поддержка со стороны долгового рынка также будет сохраняться. Заметим, что на более дальнем временном горизонте ожидаем возвращения рублёвого курса к умеренному ослаблению», – заявил Гурковский.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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