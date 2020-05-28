Курс доллара. Прогноз специалиста: тревога инвесторов растёт

Главный аналитик «БКС-Премьер» Антон Покатович дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Ожидаем, что до конца недели курс рубля будет формироваться в диапазоне 70.70–72.30. Пока что рыночные настроения в вирусной плоскости продолжают движение в сторону оптимизма на фоне ожиданий восстановления экономической активности в мире с ослаблением карантинных мер. В то же время тревожность инвесторов возрастает в плоскости опасений новых раундов торговых противостояний США и Китая, что ослабляет рыночный risk on и оказывает соответствующее давление на рисковые активы, в том числе рубль и нефть», – заявил Покатович.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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