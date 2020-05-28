Курс доллара США. Прогноз трейдера: есть тенденция к небольшому укреплению рубля

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Рубль умеренно подешевел к доллару, так как он получал поддержку от долгового рынка. Спрос на ОФЗ остаётся высоким. 27 мая Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 85,9 млрд рублей. Спрос составил 108,7 млрд рублей.



28 мая на торгах в Азии нефть подешевела на 1,23%, до $ 33,77. Негативное влияние на рынок оказал отчёт Американского института нефти, который отразил увеличение запасов нефти на 8,731 млн баррелей.



Пара доллар/рубль сохраняет боковое движение в диапазоне 70.60-72.11. Основные валюты торгуются в минусе к доллару, поэтому давление на рубль сохранится до открытия американской сессии. Общая же картина указывает на дальнейшее укрепление рубля до 69.65», – заявил Антонов.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил позиции.



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