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Коронавирус. Прогноз вирусолога: смертность в Москве начнёт спадать через неделю

Коронавирус. Прогноз вирусолога: смертность в Москве начнёт спадать через неделю
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Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев дал прогноз на смертность от коронавируса в России.

«В Москве вспышка коронавирусной инфекции, очевидно, идёт на спад. Так что ситуация в столице положительная. Во многих регионах тоже наблюдается явный спад заболеваемости, но не во всех. Фундаментальных причин, чтобы столичный сценарий не повторился в других субъектах, нет. Конечно, плотность населения там не такая высокая и передача вируса не настолько эффективная, но опасность всё же существует. Поэтому расслабляться не стоит, и подход к снятию ограничительных мер в разных регионах должен быть индивидуальным», — сказал Лукашев.

По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).

Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).

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