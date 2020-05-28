Коронавирус. Прогноз эпидемиолога: в июне вирус уйдёт в спячку

Врач-эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, член—корреспондент Российской академии наук Николай Филатов дал прогноз на распространение коронавирусной инфекции в России.



«Хочу обнадёжить, что ситуация в регионах не ухудшится, что бы ни думали. Для капельных инфекций главное — скученность. У нас второго такого региона в России с такой плотностью населения нет. Пик пройден в Москве — значит, он пройден и по всей стране. В первые две недели июня мы ещё половим вирус, а потом он уйдёт в спячку, так что его будет трудно отыскать в популяции. Вирус повлияет на наш коллективный иммунитет, в конце концов, мы к нему привыкнем. По этой причине в будущем вакцина от коронавируса может оказаться невостребованной», — подчеркнул Филатов.



По оценке аналитиков, коронавирус вряд ли отступит в ближайшее время. Поставить на то, что пандемия закончится до 1 июля 2020 года, можно за 4.00. Это примерно 24% вероятности. Сделать ставку, что до 1 июля ВОЗ не объявит о завершении пандемии, предлагается за 1.25 (76%).



Букмекеры более оптимистичны в прогнозе, что эпидемия завершится до начала 2021 года. Поставить на это можно за 1.55 (60%). Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 2.30 (40%).



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