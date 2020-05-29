«Фрайбург» — «Байер»: прогноз Константина Генича на матч Бундеслиги

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: ТМ 3 за 1.90.



«Не успели мы отдышаться от тура, который был в Германии посреди недели, как новый тур стартует уже в пятницу. Стартует он матчем во Фрайбурге, где «Фрайбург» будет принимать «Байер».



«Фрайбург» результативно сыграл вничью с «Айнтрахтом» 3:3, притом что вёл во втором тайме со счётом 3:1, а «Байер» неожиданно для многих проиграл дома «Вольфсбургу» — 1:4. Леверкузенцы в последнее время пробивают тотал за милую душу – в первом матче было 4:1 с «Вердером», 3:1 с «Боруссией» из Менхенгладбаха, сейчас 1:4 проиграли. Но есть удивительная вещь – во Фрайбурге в Бундеслиге «Байер» играет очень неудачно. Последний раз команда там побеждала в 2011 году. Тогда забил Микаэль Баллак – представляете, как давно это было. Не самый гостеприимный стадион для «Байера» во Фрайбурге.



«Фрайбург» — команда достаточно организованная. Мне кажется, что «Байеру» будет непросто в этой игре, учитывая такой плотный график. Даже с ротацией и пятью заменами к четвёртому туру после рестарта команды слегка задохнулись. Не может «Байер» играть всё время верховые матчи, думаю, что здесь вряд ли стоит ждать суперрезультативного матча – в последних четырёх очных встречах они верх не пробивали. Я думаю, что есть резон сыграть тотал меньше 3 в этом матче за хороший коэффициент 1,90.



Мне кажется, что второй раз подряд «Байер» не проиграет – всё-таки он ведёт борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Какие-то изменение после четырёх пропущенных мячей от «Вольфсбурга» будут. Интересный вариант – «Байер» не проиграет и тотал меньше 3,5», — сказал Генич.



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