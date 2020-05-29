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«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»: прогноз Игоря Гамулы на игру Высшей лиги Беларуси

«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи»: прогноз Игоря Гамулы на игру Высшей лиги Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи».

Ставка: победа «Торпедо-БелАЗ» за 1.61.

«Довольно легко понять, кто является фаворитом в этом противостоянии. Для этого достаточно просто взглянуть в промежуточную турнирную таблицу и на последние результаты команд. “Торпедо-БелАЗ” в прошлом туре на выезде в Гродно уступило “Неману” со счётом 1:3. Однако по ходу сезона эта команда смотрится хорошо и замыкает тройку лидеров в таблице.

У “Смолевичей” дела складываются просто ужасно. Слабее в текущем розыгрыше Высшей Лиги только “Белшина”. “Смолевичи” занимают предпоследнюю позицию. В трёх из четырёх последних матчей футболисты данного коллектива потерпели поражение. Более того, эта команда за предыдущие 10 туров не одержала ни одной победы.

Мне кажется, что в данной встрече всё достаточно очевидно. Фаворит находится в куда более лучшей форме и будет играть на своём поле. Гости выглядят плохо и едва ли окажут достойное сопротивление. Исходя из этого, советую поставить на чистую победу «Торпедо-БелАЗ», — сказал Гамула.

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