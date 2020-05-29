«Городея» — «Неман»: прогноз Владислава Радимова на встречу чемпионата Беларуси

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Высшей лиги Беларуси «Городея» — «Неман».



Ставка: ТМ 2 за 1.89.



«Кто фаворит в этом матче, предсказать сложно. «Неман» в прошлом туре обыграл одного из лидеров. «Городея» на выезде завоевала ничью. Если эти команды и забивают голы, то они не после каких-то комбинаций, а как придётся, на бум-бум. Здесь можно брать тотал меньше и даже можно рискнуть и меньше 1.5 взять.



Обе команды стараются внимательно действовать в обороне, им не хватает креативных ходов впереди. Мне кажется, атака проиграет обороне и с той и с другой стороны, поэтому тотал меньше здесь будет явно. Больше двух голов в таком матче просто не может быть с такими исполнителями, которые есть в составах обеих команд. Плюс качество поля у «Городеи» не лучшее, а может быть, и наихудшее в Высшей лиге — небольшое и неровное. Это, конечно, наложит отпечаток, и командам будет ещё сложнее забивать.



У команд нет поставленной атакующей игры, как у Солигорска или у БАТЭ, впереди играют как придётся, плюс качество поля — это факторы, которые указывают на то, что максимум один случайный мяч решит исход встречи», — сказал Радимов.



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