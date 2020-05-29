«Городея» — «Неман»: прогноз Игоря Гамулы на матч Высшей лиги Беларуси

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Высшей лиги чемпионата Беларуси «Городея» — «Неман».



Ставка: победа «Немана» с форой (0) за 1.64.



«Соперники достаточно равны по силам и уровню исполнительского мастерства. Это подтверждает и промежуточная турнирная таблица. Хозяева поля после 10 сыгранных туров занимают 12-ю позицию. Гости отстают совсем немного. “Неман” расположился на 13-й строчке и отстаёт от соперника по грядущей встрече всего на одно очко. Поэтому нас ожидает битва соседей по таблице.



В прошлом туре у меня была возможность наблюдать за матчем “Немана”. Тогда команда из Гродно на своём поле неожиданно для многих уверенно победила “Торпедо-БелАЗ” со счётом 3:1. Футболисты “Немана” показали отличную игру во встрече с одним из лидеров текущего розыгрыша Высшей лиги. Это внушает им оптимизм.



Вот и в этот раз мне кажется, что “Неман” увезёт очки с данного выезда. “Городея” больше мучается, чем играет, в последних играх. Отсюда и не лучшие результаты. Исходя из этого, выбираю вполне привлекательный вариант — победа “Немана” с форой (0)», — сказал Гамула.



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