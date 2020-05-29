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«Фрайбург» — «Байер»: прогноз Владислава Радимова на игру 29-го тура Бундеслиги

«Фрайбург» — «Байер»: прогноз Владислава Радимова на игру 29-го тура Бундеслиги
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Фрайбург» — «Байер».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Можно вспомнить матч, когда «Байер» дал создать много моментов «Вердеру», а «Вердер» их не реализовал. В матче с «Вольфсбургом» «Байер» получил за своё разгильдяйство, за такое отношение к обороне, и в принципе «Байер» по-другому играть не может: ему либо даётся игра, либо нет. Я ставлю в этом матче на то, что обе команды забьют. «Байер» практически всегда забивает, но также регулярно пропускает.

Также думаю, что во втором тайме голов будет больше, чем в первом. «Байер» во втором тайме обычно сильно раскрывается. В первом он выдерживает, а затем становится сложнее, и опять же против «Вольфсбурга» под занавес первого тайма он пропустил гол, а во втором тайме идёт уже безбашенная игра, поэтому после перерыва голы посыпятся», — сказал Радимов.

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