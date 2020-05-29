Эксперты назвали фаворита на звание лучшего бомбардира АПЛ сезона-2019/2020

Английская Премьер-лига возвращается! Вероятная дата рестарта — 17 июня. Букмекеры назвали наиболее вероятных кандидатов на звание лучшего бомбардира турнира.



По оценке аналитиков, больше всего шансов у нападающего «Лестера» Джейми Варди. Сейчас он лидирует в гонке бомбардиров с 19 голами. Поставить на победу Варди можно с коэффициентом 2.88.



За 4.00 можно сделать ставку на победу игрока «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Сейчас у габонца в активе 17 голов. Коэффициентом 6.00 эксперты оценили вероятность победы Серхио Агуэро и Мохаммеда Салаха. У нападающих «Ман Сити» и «Ливерпуля» сейчас по 16 забитых мячей.



Шансы Садио Мане («Ливерпуль», 14 голов) букмекеры оценили коэффициентом 15.00. За 17.00 можно сделать ставку на Дэнни Ингса («Саутгемптон», 15 голов) и Маркуса Рашфорда («МЮ», 14 голов). Поставить на победу лидера «Тоттенхэма» Гарри Кейна можно с коэффициентом 19.00. Сейчас у нападающего сборной Англии 11 забитых голов.



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