Букмекеры назвали главных кандидатов на вылет из АПЛ по итогам сезона-2019/2020

Английская Премьер-лига возвращается! Вероятная дата рестарта — 17 июня. Букмекеры назвали наиболее вероятных кандидатов на вылет в Чемпионшип по итогам сезона.



По оценке экспертов, наверняка покинет элиту «Норвич». Поставить на вылет этой команды можно с коэффициентом 1.07. Это примерно 93% вероятности. Сейчас клуб замыкает таблицу, набрав 21 очко.



Кроме того в числе кандидатов на вылет аналитики видят «Астон Виллу» и «Борнмут». Поставить на клуб из Бирмингема можно с коэффициентом 1.40 (71%), а на «вишен» — за 1.80 (56%). У «Виллы» сейчас 25 очков и 19-я строчка, у «Борнмута» — 27 баллов и 18-е место.



На вылет «Вест Хэма» (16-е место, 27 очков) можно сделать ставку с коэффициентом 3.00 (33%). Поставить на «Уотфорд» (17-е место, 27 очков) можно за 3.50 (28%). Вероятность вылета «Брайтона» (15-е место, 29 очков) эксперты оценили коэффициентом 3.74 (27%). Наконец, на то, что элиту покинет «Ньюкасл», можно сделать ставку с коэффициентом 13.00 (7%).



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.