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Вудли — Бернс, UFC on ESPN 9: прогноз, ставки и коэффициенты на бой 31 мая 2020 года

Вудли — Бернс, UFC on ESPN 9: прогноз, ставки и коэффициенты на бой 31 мая 2020 года
Ставки / Прогнозы 0

31 мая 2020 года на турнире UFC Fight Night пройдёт рейтинговый бой в полусреднем весе Тайрон Вудли — Гилберт Бернс. Бой пройдёт в Лас-Вегасе без зрителей. Начало — не ранее 6:00 мск. Прямую трансляцию поединка в России покажет телеканал РЕН ТВ.

По оценке букмекеров, фаворит боя — действующий чемпион Тайрон Вудли. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.53. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на Бернса можно за 2.52 (36%). В рейтинге претендентов бразильский боец Бернс идёт под шестым номером. На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 48.00 (2%).

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