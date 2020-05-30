«Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Майнц» — «Хоффенхайм» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.



«Не успели мы отдышаться после тура, который был в Германии посреди недели, стартует новый тур. Начнём с субботних матчей. Встреча «Майнца» и «Хоффенхайма».



Не буду здесь ходить вокруг да около. Порекомендую сыграть «тотал больше 3 мячей». Коэффициент — 1.8. Но можно сыграть и комбо — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за 1.7. Достаточно посмотреть статистику этих команд в матчах друг с другом. В последних девяти встречах лишь раз они не пробили «тотал больше 3 мячей». Тогда в Зинсхайме сыграли 1:1. В первом круге «Хоффенхайм» проиграл «Майнцу» 1:5. Ну и просто достаточно результативно играют и те, и другие.



В последнем туре «Майнц» сыграл вничью 1:1 с «Унионом», но до этого было поражение от «Лейпцига» 0:5. С «Унионом» мячей также должно было быть больше.



Здесь я бы отталкивался всё-таки от результатов личных встреч. В прошлом сезоне «Майнц» дома победил 4:2. До этого «Хоффенхайм» выиграл с тем же счётом. Была даже ничья 4:4 в 2016-м. Так что должен быть и обмен забитыми мячами, и тотал больше 3 мячей. Выбирайте».



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«Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз: берём коэффициент 2.56 в матче чемпионата Германии В восьми из девяти предыдущих очных встреч забивалось не менее четырёх голов.