«Герта» — «Аугсбург»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Германии

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Герта» — «Аугсбург» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Герты» за 1.93.



«Для “Аугсбурга” 2020 год до вынужденного карантинного перерыва складывался просто ужасно. Эта команда не проиграла лишь в двух из девяти поединков. Согласитесь, это очень плохой результат. Однако сейчас дела у “Аугсбурга” хоть немного налаживаются. Была победа над “Шальке” и ничья с “Падерборном”. Вроде ситуация устаканивается, но мы прекрасно помним отставки тренеров и историю с нарушением самоизоляции Хайко Херрлиха.



Что касается “Герты”, то смело вам признаюсь, что я по ней ошибся в прошлом туре. Я совсем не верил в берлинцев в поединке с “Лейпцигом”, а матч завершился вничью — 2:2. Обычно “Лейпциг” легко брал три очка в очных поединках с берлинской командой, но “Герта” показала характер и мастерство. К тому же до этого “Герта” одержала две разгромные победы, победив “Хоффенхайм” и “Унион” с общим счётом 7:0.



Мне кажется, что сейчас хозяева поля поймали кураж. У них очень многое получается в нападении. К тому же они хотят взять реванш за поражение в первом круге, когда “Аугсбург” победил со счётом 4:0. В атаке хорош Ибишевич. Поэтому не стану выдумывать сложный вариант комбинированной ставки. Мой прогноз: победа “Герты”.



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