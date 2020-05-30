«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Германии

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.



«“Вольфсбург” довольно ожидаемо после перерыва проиграл дортмундской “Боруссии”. Однако в прошлом туре “волки” неожиданно легко разгромили ливеркузенский “Байер” со счетом 4:1. Еще три очка футболисты “Вольфсбурга” взяли в поединке с “Аугсбургом”. Вот и в этот раз перед “Вольфсбургом” стоит задача взять очки там, где они обязаны это сделать.



“Айнтрахт” является достаточно весёлой командой, но на текущих результатах это положительным образом никак не сказывается. После перерыва франкфуртцы взяли очки только в поединке с “Фрайбургом” (3:3) и проиграли “Боруссии” из Менхенгладбаха и мюнхенской “Баварии”. В трёх матчах “Айнтрахт” пропустил аж 11 голов. В текущем сезоне Франкфурт очень редко играет надёжно в обороне и не пропустил всего в четырех встречах.



Вроде бы всё складывается в пользу победы хозяев поля плюс обе команды забьют. Однако это не такой надёжный вариант, как может показаться. Всё-таки “Айнтрахт” — слишком непредсказуемая команд, поэтому выберу немного другую ставку. Мне кажется, что в этом противостоянии забьют обе команды и тотал будет больше 2.5 голов».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.