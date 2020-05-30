«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Виктора Гусева на матч 29-го тура чемпионата Германии

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фортуна» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 2.20.



«За шесть туров до конца чемпионата Германии “Бавария” находится просто в идеальном расположении духа. Мюнхенцы летят к очередному чемпионству и защите титула, отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице составляет аж семь очков. Очень маловероятно, что отлично обученная и классная команда Ханси Флика упустит своё.



К тому же в прошлом туре мюнхенцы в важнейшем выездном матче в Дортмунде переиграли “Боруссию” со счетом 1:0. Теперь “Баварии” практически ничего не страшно, а нужно просто брать очки с удобными для этого соперниками.



Одним из таких соперников как раз видится “Фортуна”. Команда из Дюссельдорфа по-прежнему обитает в зоне вылета, а вся борьба за выживание у неё ещё впереди, для неё ничего ещё не ясно. Тем не менее дюссельдорфцы продолжают упираться и даже в прошлом туре добыли домашнюю волевую победу над “Шальке” со счетом 2:1.



В последних пяти поединках команд в среднем было забито чуть более трёх голов. В первом круге мюнхенцы победили со счетом 4:0. В прошлом сезоне Бундеслиги на выезде “Бавария” выиграла со счетом 4:1, но в Мюнхене была результативная ничья — 3:3. Исходя из этой статистики, думаю, что голы нас ждут с обеих сторон. Именно поэтому ставлю на «обе забьют».



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