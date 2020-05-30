«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Германии

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фортуна» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал меньше 4.5 мяча за 1.65.



«Бавария» — фаворит, команда на ходу и серьёзно настроилась на завоевание чемпионства. В прошлом матче, с «Боруссией» Дортмунд, они это продемонстрировали. «Фортуна» в последнее время не проигрывает, а в прошлом туре на своем поле обыграла «Шальке-04», проигрывая в ходе матча. Конечно, может случиться всё что угодно: к примеру, стандарты могут сыграть свою роль или удаление.



Я отдаю предпочтение «Баварии», но это футбол и всё может быть. Вряд ли будет «Бавария» забивать много, поскольку всё-таки это рациональная команда. Что касается «Фортуны», то команда может попытать своё счастье, скорее всего, разве что со стандартов или штрафных. «Фортуна» — это непростая команда, много будет жёсткой борьбы, и этот фактор может добавить «Баварии» сложности.



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