«Герта» — «Аугсбург»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Герта» — «Аугсбург» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Герты» за 1.92.



«Честно говоря, я под большим впечатлением от футбола «Герты». В этом туре она принимает «Аугсбург». Команды находятся недалеко друг от друга в таблице. «Аугсбург» пока что чуть легче играет на выезде: была одержана победа над «Шальке» — 3:0, а дома уступили «Вольфсбургу» — 1:2, хотя там был незасчитанный гол после просмотра VAR, а решающий мяч футболисты «Аугсбурга» получили в компенсированное время. В прошлом туре «Аугсбург» ничего не смог поделать с «Падерборном», последней командой чемпионата, была ничья 0:0.



«Герта» очень хорошо смотрелась в первых двух матчах, выиграв у «Хоффенхайма» — 3:0, у «Униона» — 4:0. «Лейпцигу» берлинцы также ни в чём не уступили. Если бы Ярстейн не закинул себе в ворота, то могли бы и додавить «Лейпциг». Видно, что Лаббадия сразу начал очень неплохо. Команда функционально неплохо готова, подбор игроков шикарный.



Думаю, что коэффициент 1.92 на домашнюю победу «Герты» — хороший вариант. К тому же «Герте» хочется отыграться за поражение в первом круге (0:4). Если брать последние матчи команд, то «Герта» дома не проигрывает «Аугсбургу». Здесь велики причины для того, чтобы поставить на хозяев».



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