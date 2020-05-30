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«Герта» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

«Герта» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020.

Ставка: обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.98.

«Герта» при Лаббадии очень хороша: после паузы берлинцы набрали 7 очков. Больше на этом отрезке набрала только «Бавария». Столичный клуб не просто исправно набирает очки, но и много забивает — 9 голов в трёх турах. Даже «Бавария не может похвастаться такой статистикой.

«Аугсбург» в 3 последних турах набрал 4 очка. После выездной победы с разгромным счётом в матче с «Шальке» баварцы умудрились дома потерять очки в матче с главным аутсайдером сезона «Падерборном». Команда Хайко Херрлиха была близка к проигрышу и на 3 очка, откровенно говоря, не наиграла.

Думаю, матч должен получиться результативным. «Герта» в хорошей форме, а «Аугсбург» умеет пользоваться ошибками соперника в обороне, как было в Гельзенкирхене. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2,5 за 1,98".

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