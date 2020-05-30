«Герта» — «Аугсбург»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Германии

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют и тотал голов в матче больше 2.5 за 1.98.
«Герта» при Лаббадии очень хороша: после паузы берлинцы набрали 7 очков. Больше на этом отрезке набрала только «Бавария». Столичный клуб не просто исправно набирает очки, но и много забивает — 9 голов в трёх турах. Даже «Бавария не может похвастаться такой статистикой.
«Аугсбург» в 3 последних турах набрал 4 очка. После выездной победы с разгромным счётом в матче с «Шальке» баварцы умудрились дома потерять очки в матче с главным аутсайдером сезона «Падерборном». Команда Хайко Херрлиха была близка к проигрышу и на 3 очка, откровенно говоря, не наиграла.
Думаю, матч должен получиться результативным. «Герта» в хорошей форме, а «Аугсбург» умеет пользоваться ошибками соперника в обороне, как было в Гельзенкирхене. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов в матче больше 2,5 за 1,98".
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 30 мая 2020
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:00
- 29 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 мая 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00