Ставки и прогнозы на 30 мая: «Бавария» — «Фортуна» и другие матчи субботы

На субботу в чемпионате Германии запланировано 5 матчей. Лидер – «Бавария» — дома примет «Фортуну». Вряд ли мюнхенцы оступятся, а даже если это и произойдет, запас очков у команды Ханс-Дитера Флика вполне приличный. Начало матча – в 19:30 мск.
Кроме того, главный неудачник рестарта – «Шальке» — принимает «Вердер», «Майнц» сыграет с «Хоффенхаймом», «Герта» — с «Аугсбургом», а «Вольфсбург» померится силами с «Айнтрахтом». Все эти встречи начнутся в 16:30 мск.
Интересный матч и в первенстве Беларуси. Минское «Динамо» Леонида Кучука примет солигорский «Шахтер». Начало – в 19:00 мск. На два часа раньше начнётся матч «Белшины» и «Славии».
Крутое противостояние в польском Экстракласе. «Лех» в Познани сыграет с «Легией», это всегда интересно. Начало – в 21:00. Кроме того, пройдут матчи в чемпионатах Армении, Венгрии, Литвы, Израиля, Сербии, Чехии, Фарерских островов и Эстонии.
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