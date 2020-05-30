«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Айнтрахт» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: тотал больше 10.5 углового за 1.95.



«Вольфсбург» провел очень хороший матч в прошлом туре, обыграв на выезде леверкузенский «Байер» (4:1). Понятно, что «Вольфсбургу» будет тяжело зацепиться за борьбу за лигочемпионское место, но Лига Европы от «Вольфсбурга» и его тренера Гласснера, наверное, никуда не уйдёт.



Да, «Вольфсбург» проиграл дортмундской «Боруссии», но надо сказать, что смотрелись они не хуже. И моменты были, но реализация подвела. Ну и в целом видно, что «Вольфсбург» весьма неплохо готов к данному отрезку сезона.



«Айнтрахт» лихорадит. Команда достаточно долго не выигрывает в чемпионате Германии — уже шесть матчей подряд. Все матчи с участием «Айнтрахта» верховые, и здесь тоже можно было бы дать прогноз на верх. Но я бы сделал акцент на другом. «Айнтрахт» уступает по количеству заработанных угловых в среднем за матч только «Баварии». В матчах с участием «Айнтрахта» всегда очень много угловых —практически всегда. «Вольфсбург» идёт где-то в серединке по этому показателю, но примерно 5-6 корнеров он подаёт.



Редко даю прогнозы на статистику, стандартные положения, но здесь хотел бы попробовать сыграть угловые. Предложу «тотал больше 10.5 углового за 1.95». Думаю, такой вершок команды могут пробить в очном матче».



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.