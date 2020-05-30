«Шальке-04» — «Вердер»: прогноз Эльвина Керимова на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Эльвин Керимов сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «Вердер» в 29-м туре Бундеслиги сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Исторически «Вердер» играет с «Шальке» очень хорошо: 43 победы в 101 матче одержали бременцы над гельзенкирхенцами. Никого чаще в бундеслиге они не обыгрывали. Сейчас обе команды испытывают серьёзные проблемы.



«Шальке» плох во втором круге. После паузы гельзенкирзенцы проиграли три матча из трёх с общим счётом 1:9. В Дюссельдорфе команда Давида Вагнера наконец-то смогла забить (впервые с матча с «Хоффенхаймом»), но своего преимущества не удержала.



«Вердер» постепенно приходит в себя. Победа над «Фрайбургом» в гостях и ничья во встрече с Мёнхенгладбахом дома — два результата, которые в наше время можно смело назвать сенсационными. Команда Флориана Кофельдта всё ещё может приятно удивлять, но из зоны вылета бременцы пока не выбрались.



«Вердеру» нечего терять. Я думаю, бременцы, понимая, что соперник не в лучшей форме, сыграют смело. А «Шальке» сделает всё, чтобы прервать неудачную серию. Я жду открытого футбола. Мой прогноз — обе забьют за 1.75».



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