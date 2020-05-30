«Белшина» — «Славия»: прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Белшина» — «Славия».

Ставка: победа «Славии» с нулевой форой за 1.83.

«У «Белшины» всё плохо. До начала лета остаются считаные дни, а у команда всё ещё ни одной победы. Жалкие три очка в десяти матчах, чистое последнее место и отставание на семь очков даже от зоны стыков. У всех конкурентов по одному матчу в запасе, а у «Минска» — даже два.



Нельзя сказать, что «шина» показывает абсолютно кошмарный футбол и выглядит пассажиром, однако нехватка индивидуального мастерства сказывается, и прежде всего в завершении. Неделю назад проиграли с разгромным счётом «Шахтёру» из Солигорска (0:4), однако шансы зацепиться у аутсайдера были.



«Славия» тоже не в лучшем состоянии: в семи матчах — одна победа. Впрочем, благодаря удачному старту положение в турнирной таблице остаётся рабочим: 12 очков, 11-е место. Плотность высокая, отставание от замыкающего тройку лучших «Торпедо-БелАЗ» составляет шесть очков.



К выезду в Бобруйск «славяне» подходят с серией из трёх матчей без побед, но там и соперники были в порядке. В общем, «Славия» сейчас смотрится симпатичнее и по уровню исполнителей имеет заметное преимущество. Будем отталкиваться от гостей, благо две победы в сезоне из трёх они одержали именно на выезде. Проверять П2 за 2.54 опасно. Выберу между П2 с нулевой форой за 1.83 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.76».