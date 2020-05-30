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«Динамо» Минск — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Беларуси

«Динамо» Минск — «Шахтёр» С: прогноз и ставка на матч 11-го тура чемпионата Беларуси
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Беларуси «Динамо» Минск — «Шахтёр» Солигорск.

Ставка: ИТМ 1 гола «Динамо» за 1.75.

«У «горняков» лучшая оборона во всей Высшей лиге — в 10 турах пропущено лишь три мяча. В предыдущий раз это случилось аж 17 апреля, то есть полтора месяца назад. Вот уже 11 таймов ворота команды остаются сухими. Потрясающий результат даже для низового чемпионата Беларуси.

Статистика очных встреч выглядит показательно — в четырёх предыдущих поединках три ничьих и одна победа «Шахтёра». Минчане за это время отличились всего лишь однажды, да и то с пенальти. «ИТМ 1 гола «Динамо» за коэффициент 1.75 выглядит бетонно, можно даже подумать о ставке «хозяева не забьют» за 2.65.

Проверять ли лобовую победу гостей за 2.31 — дело вкуса. На выезде они уже теряли очки со слабыми «Смолевичами» и «Витебском», да и в родных стенах подопечные Леонида Кучука способны упереться. «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.71» выглядит проще, но надёжнее».

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«Горняки» не пропускают в чемпионате Беларуси уже полтора месяца.
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