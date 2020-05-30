«Вольфсбург» — «Айнтрахт»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии по футболу

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вольфсбург» — «Айнтрахт».



Ставка: «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01.



«Айнтрахту» пока не везёт. Лишь только в прошлом туре заработал первое очко после паузы и прервал серию из пяти поражений. Теперь у клуба 29 очков и 14-е место. Отрыв от зоны стыковых матчей- всего два очка. Зато есть матч в запасе с аутсайдером немецкого чемпионата «Вердером».



Впереди выезд в Вольфсбург к одноимённому клубу, и тут ощутимый перевес у «волков». В 25 матчах с 2006 года они проиграли только четыре раза клубу из Франкфурта, одержав 11 побед и 10 раз сыграв вничью.



Однако вариант 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом — 1.33, а потому придётся выкручиваться и докупать тотал. Любопытно, что только в шести последних матчах из 24 друг с другом забивал кто-то один из соперников. Также стоит вспомнить, что в последних трёх турах этого чемпионата Германии и «орлы», и «волки» забили по шесть мячей.



В общем, с результативностью у них порядок. На таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка «Вольфсбург» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.01». Её и проверим».



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