«Майнц» — «Хоффенхайм»: во сколько начало матча, статистика, кто победит
30 мая «Майнц» примет «Хоффенхайм» в матче 29-го тура чемпионата Германии. Начало — в 16:30 мск.
Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на победу «Хоффенхайма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Майнца» оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Поставить на ничью можно за 3.85.
Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Майнц» — «Хоффенхайм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.
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«Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз: берём коэффициент 2.56 в матче чемпионата Германии
В восьми из девяти предыдущих очных встреч забивалось не менее четырёх голов.
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