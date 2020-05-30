«Герта» — «Аугсбург»: прогноз и ставка на матч 29-го тура чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Германии «Герта» — «Аугсбург».

Ставка: индивидуальный тотал «Герты» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.82.

«В истории противостояния наблюдается плюс-минус равенство между командами. За 15 игр в немецкой Бундеслиге соперники успели скатать восемь ничьих. Ещё четыре матча завершились в пользу «старой дамы», а другие три остались за клубом из Аугсбурга.



Но сейчас, с приходом нового специалиста, берлинцы ужас как хороши. За три матча они наколотили девять мячей, а пропустили всего два от одного из лидеров чемпионата Германии — «Лейпцига». Да и тут не лишним будет отметить, что один гол пришёл с углового, а другой — после ошибки голкипера.



При желании, конечно, можно проверить лобовую победу бело-голубых за ровный коэффициент 2.00. Мы же рассмотрим ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.82. Дело тут ещё и в том, что в последних трёх домашних играх с «фуггерами» «старая дама» забивал как раз по два гола.



А в Бундеслиге «Аугсбург» за 28 матчей пропустил целых 54 раза, то есть как раз почти по две штуки за 90 минут. Нужно учесть также, что восемь голов из девяти после возобновления первенства берлинцы забили во втором тайме».