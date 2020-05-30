«Герта» — «Аугсбург»: во сколько начало матча чемпионата Германии, кто победит, статистика
30 мая в матче 29-го тура чемпионата Германии «Герта» примет «Аугсбург». Начало встречи — в 16:30 мск.
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Герты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех «Аугсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 4.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.
Букмекеры считают, что матч немецкого чемпионата «Герта» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
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