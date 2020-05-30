«Бавария» — «Фортуна»: прогноз и ставка на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Фортуна».
Ставка: «Фортуна» забьёт за 2.01.
«Статистика встреч крайне предсказуема. Соперники встречались пять раз, и тут, конечно, полное доминирование баварцев — четыре победы, одна ничья.
Однако любопытно, что в Мюнхене дюссельдорфцы забили аж пять мячей в двух матчах и там же заработали единственное очко А недавний матч «Баварии» на своём поле с «Айнтрахтом» (5:2) показал, что у мюнхенцев не всё в порядке с обороной при стандартных положениях. Оба мяча Мануэль Нойер пропустил именно после них.
Нет сомнений, что подопечные Ханса-Дитера Флика выйдут на поле явным фаворитом. Однако «Фортуна» сейчас на подъёме и удивить гегемона немецкой Бундеслиги определённо может. Стоит подумать над голом «Фортуны» за коэффициент 2.01. Тем более что в среднем гол за матч им удается забить".
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