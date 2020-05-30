Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс: прогноз и ставка на бой UFC 31 мая

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой UFC Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс, который состоится завтра, 31 мая. Поединок в полусредней весовой категории пройдёт в рамках UFC. Fight Night в Лас-Вегасе. Начало — не ранее 6:00 мск.

Ставка: тотал больше 3.5 раунда за 2.05.

«Вудли не выходил в октагон почти 15 месяцев — с того самого момента, как без шансов проиграл Камару Усману. Тогда он не был похож сам на себя — Нигерийский Кошмар раз за разом проходил действующему чемпиону в ноги, смотрелся предпочтительнее в партере и несколько раз неплохо попал в стойке. За 12 предыдущих боёв в UFC Тайрон лишь однажды попался на тейкдаун, а там ничего не смог противопоставить Усману. Он честно протерпел все пять раундов и лишился титула единогласным решением судей. Никакой интриги не было и близко, поединок прошёл в одну калитку.



И всё же Вудли — первый номер рейтинга претендентов, даже несмотря на солидный простой. То есть фактически победа откроет ему дорогу к реваншу с Камару Усманом. Тот уже успел защитить титул от посягательств Колби Ковингтона, а недавно задирал Конора Макгрегора и Хорхе Масвидаля.



Соперник не самый известный. Гилберту Бёрнсу 33 года. В UFC он выступает почти шесть лет, однако до недавних пор особых успехов не было. Сейчас Бёрнс идёт на серии из пяти побед, но и тут нужно сделать сноску. Четыре из них одержаны над откровенно проходными соперниками.



Неудивительно, что даже после чувствительного поражения и долгого простоя бывший чемпион считается у букмекеров явным фаворитом. Торопиться и гнаться за зрелищностью особого смысла нет — он и так возглавляет рейтинг претендентов, а потому задача простая — победить.



Скорее всего, Вудли в привычном стиле станет переводить соперника в партер и залёживать его там. Шансы Тайрона смотрятся значительно выше, но в быстрое завершение поединка не верится. Если просто победа фаворита с коэффициентом 1.55 кажется вам слишком скучным вариантом, мы бы советовали выбирать между «тоталом больше 3.5 раунда за 2.05» и «П1 в пятом раунде» или «решением судей за 3.20».