«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Александра Неценко на матч 29-го тура Бундеслиги

Комментатор Александр Неценко сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Фортуна».



Ставка: победа «Баварии» и тотал меньше 4,5 мяча за 1.94.



«Мюнхенцы — фавориты противостояния. Мне кажется, им мало что помешает за 6 туров до конца чемпионата стать чемпионами. Важнейший матч был проведён на неделе с дортмундской «Боруссией». «Бавария» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Киммиха.



Это третий матч за неделю, а впереди у «Баварии» серьёзные противостояния с «Байером» и «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. С учетом этого жду ротацию в составе «Баварии». У Мюллера и Левандовски — жёлтые карточки. Рисковать ими перед такими матчами не совсем уместно. Состава «Баварии» может вполне хватить, чтобы обыграть «Фортуну».



При этом дюссельдорфцы потрясающе смотрятся под началом тренера Уве Рестера, который 6 туров подряд не проигрывает. Проиграл всего 1 матч из 9 за всё время работы с этой командой. «Фортуна» смотрится здорово и в последнем туре сумела одержать победу над «Шальке».



Мне кажется, в этом противостоянии не будет большого количества голов, потому что «Баварии» нет смысла громить «Фортуну». Важнее поберечь силы перед важными матчами, которые определят судьбу титула.



Мне кажется, «Баварии» вполне хватит запаса прочности, чтобы одержать победу. «Фортуна» сделает всё чтобы забить один мяч и как-то повлиять на судьбу матча. Предлагаю комбинированную ставку — победа «Баварии» плюс тотал меньше 4,5 мяча".



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