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«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Константина Генича на матч немецкой Бундеслиги

«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Константина Генича на матч немецкой Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Фортуна».

Ставка: победа «Фортуны» с форой (+3) за 1.90.

«Лидер Бундеслиги «Бавария», фактически выиграв чемпионский матч на выезде в Дортмунде, с прекрасной игрой, комфортным преимуществом в 7 очков принимает одного из аутсайдеров — дюссельдорфскую «Фортуну».

Но надо отметить, что «Фортуна» не проигрывала в последних шести матчах чемпионата. Понятно, «Бавария» однозначный фаворит, на нее совсем низкий коэффициент, в основном предлагают сыграть с форой, чтобы более-менее нормальный кэф поймать. Была мысль сыграть победу «Баварии» всухую, но по матчу с «Айнтрахтом», да и с «Боруссией», где были моменты у Дортмунда, нет уверенности, что мюнхенцы обязательно надёжно сыграют сзади в матче с одним из аутсайдеров. Да и победа над Дортмундом может расхолаживающе подействовать на команду Ханси Флика.

«Бавария» — фаворит. Скорее всего, выиграет. Но сыграл бы от «Фортуны». «Фортуна, лотерея» — песенка из «Острова сокровищ». Дюссельдорфский клуб может завязать борьбу и доставить немало проблем «Баварии», даже на их поле.

Сыграю фору «Фортуны» +3. Если «Бавария» и выиграет, то вряд ли крупно. Дают отличный коэффициент — 1,9. Можно и с +3,5 попробовать, там коэффициент скромнее — 1,55. Для экспресса подходящий вариант. Но основной вариант с +3".

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