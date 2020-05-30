«Бавария» — «Фортуна»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Бавария» — «Фортуна».



Ставка: тотал меньше 4 мяча за 2.09.



«Явный фаворит матча — «Бавария». В домашнем матче с «Фортуной» «Бавария» просто не может позволить себе потерять очки, несмотря на большой гандикап. Думаю, и «Фортуна» прекрасно понимает расклад и, возможно, сэкономит силы на какие-то следующие встречи, более важные.



Не думаю, что увидим фестивальный матч. В прошлом туре «Бавария» дома выиграла — 5:2 у «Айнтрахта». А «Фортуна», думаю, должна сделать акцент на отработке действий в обороне. С таким соперником действительно многому можно научиться.



Не думаю, что в матче будет много забитых мячей. Хорошая ставка — «тотал меньше 4 мячей с расходом». Коэффициент — 2,09. Думаю, «Баварии» будет достаточно победы 2:0 или 3:0. «Фортуна» же вряд ли сможет доставить серьезные проблемы обороне мюнхенцев".



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