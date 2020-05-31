«Боруссия» Мёнхенгладбах — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Германии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 29-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Боруссия» Менхенгладбах — «Унион».



Ставка: победа «Боруссии» с форой (–1) за 1.81.



«Менхенгладбах, как мне кажется, допустил очень несвоевременную потерю очков, играя с «Байером». Теперь команда должна собраться, сконцентрироваться и набирать максимум в ближайшее время, а иначе решить задачу по выходу в Лигу чемпионов будет непросто — на четыре места претендуют пять команд. И, конечно, такого соперника, как берлинский «Унион», на своем поле нужно обыгрывать.



Думаю, что решающим фактором в этом матче может стать скорость. У Менхенгладбаха есть несколько молодых и очень быстрых футболистов. Если они проведут матч на том уровне, который и должен быть, то возьмут три очка. Выберу ставку «победа «Боруссии» с форой (–1)».



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